Глава МЗС Нідерландів завтра прибуде в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у четвер, 10 жовтня, прибуде в Україну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
"10 жовтня 2019 року в Україні перебуватиме з візитом Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок", - йдеться в повідомлені.
Повідомляється, що у ході візиту у Києві відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Нідерландів. Серед основних тем переговорів - питання двостороннього співробітництва, підтримка Нідерландами України у захисті суверенітету й територіальної цілісності та надання практичної допомоги у проведенні реформ. Будуть також обговорені питання взаємодії з важливих тем міжнародного характеру.
Нагадаємо, напередодні парламент Нідерландів одноголосно підтримав пропозицію депутатів про додаткове розслідування щодо незакриття повітряного простору України над Донеччиною в момент аварії малазійського Boeing рейсу МН17 в 2014 році.