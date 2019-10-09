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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Глава МЗС Нідерландів завтра прибуде в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у четвер, 10 жовтня, прибуде в Україну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Глава МЗС Нідерландів завтра прибуде в Україну

"10 жовтня 2019 року в Україні перебуватиме з візитом Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок", - йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що у ході візиту у Києві відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Нідерландів. Серед основних тем переговорів - питання двостороннього співробітництва, підтримка Нідерландами України у захисті суверенітету й територіальної цілісності та надання практичної допомоги у проведенні реформ. Будуть також обговорені питання взаємодії з важливих тем міжнародного характеру.

Нагадаємо, напередодні парламент Нідерландів одноголосно підтримав пропозицію депутатів про додаткове розслідування щодо незакриття повітряного простору України над Донеччиною в момент аварії малазійського Boeing рейсу МН17 в 2014 році.

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