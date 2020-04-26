Глава МИД Латвии о Чернобыльской катастрофе: это напоминание о последствиях сокрытия истины

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22015 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70702 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100253 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126684 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127715 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170173 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121326 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155910 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Глава МИД Латвии о Чернобыльской катастрофе: это напоминание о последствиях сокрытия истины

Глава МИД Латвии о Чернобыльской катастрофе: это напоминание о последствиях сокрытия истины

Киев  •  УНН

 • 14177 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Тридцать четвертая годовщина аварии на ЧАЭС - это напоминание о последствиях сокрытия истины. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс, передает УНН.

"Мы отмечаем 34 годовщину аварии на ЧАЭС... как напоминание о том, почему эта катастрофа произошла, и о последствиях сокрытия истины. Это очень важно сегодня, поскольку мы противостоим еще одной катастрофе. С благодарностью тем, кто спас мир", - написал Ринкевичс.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что трагические уроки Чернобыльской катастрофы должны быть изучены.

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