Глава МЗС Латвії про Чорнобильську катастрофу: це нагадування про наслідки приховування істини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Тридцять четверта річниця аварії на ЧАЕС - це нагадування про наслідки приховування істини. Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевичс, передає УНН.
“Ми відзначаємо 34 річницю аварії на ЧАЕС… як нагадування про те, чому ця катастрофа сталась, та про наслідки приховування істини. Це дуже важливо сьогодні, оскільки ми протистоїм ще одній катастрофі. З подякою тим, хто врятував світ”, - написав Едгар Рінкевичс.
Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що трагічні уроки Чорнобильської катастрофи повинні бути вивчені.