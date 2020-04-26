Глава МЗС Литви: наш регіон знайомий з Чорнобильською трагедією не по серіалу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що трагічні уроки Чорнобильської катастрофи повинні бути вивчені. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні виповнюється 34 роки Чорнобильської катастрофи. Наш регіон, особливо Україна і Білорусь, знайомі з цим не з серіалу HBO (мова йде про серіал "Чорнобиль" виробництва американського каналу HBO - ред.). Це справжнє життя, рана, що кровоточить донині. Тисячі і тисячі смертей, серйозні хвороби, зруйновані життя. Уроки повинні бути засвоєні", - написав Лінкявічюс.
Нагадаємо, аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року.
Як повідомляв УНН, МЗС України в заяві з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи відзначило, що держава докладає максимум зусиль для подолання наслідків трагедії. У той же час у зовнішньополітичному відомстві підкреслили важливість підтримки міжнародних партнерів.