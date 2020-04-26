МЗС: Україна докладає максимум зусиль для перетворення Зони відчуження на безпечну територію

ukru
14:22 • 32832 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 119843 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 125573 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 134712 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 149061 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 140626 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 177699 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143280 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149114 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149070 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 128006 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 101704 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 91410 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 89635 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 109841 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 119837 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 125568 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 134709 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 149058 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 140624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 12188 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 24875 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59823 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109845 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110095 перегляди
Актуальне
МЗС: Україна докладає максимум зусиль для перетворення Зони відчуження на безпечну територію

МЗС: Україна докладає максимум зусиль для перетворення Зони відчуження на безпечну територію

Київ • УНН

 • 16644 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна докладає максимум зусиль для подолання наслідків Чонобильської катастрофи та перетворення Зони відчуження на безпечну територію. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 34 річниці трагедії, передає УНН.

"Сьогодні ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи героїв, які ціною свого життя та здоров’я врятували людство від глобальної ядерної катастрофи. Віддаємо шану також і понад 5000 висококваліфікованим спеціалістам, які щодня забезпечують радіологічну та екологічну безпеку в зоні відчуження, працюючи над тим, аби теперішні та майбутні покоління були надійно захищені від впливу радіації.

Незважаючи на складний період, спричинений зовнішньою агресією, Україна не лише успішно бореться із наслідками аварії, але й докладає максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони з "чорної діри" на безпечну територію змін та розвитку сучасних технологій", - йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що Україна високо цінує спільну роботу з надійними партнерами, такими як ООН, МАГАТЕ, ЄБРР, Європейська Комісія, НАТО, а також багатьма державами, над реалізацією міжнародних проектів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

"Особливо слід відзначити успішне завершення минулого року спільного проекту з понад 45-ма державами-донорами щодо спорудження найбільшого у світі мобільного об'єкта - Нового безпечного конфайнменту, який здатен захистити людство протягом ста років від іонізуючого випромінювання зруйнованого енергоблоку ЧАЕС", - йдеться у заяві дипломатичного відомства.

Водночас, наголошується, що попри досягнуті результати, Україна щодня стикається з багатьма викликами, пов’язаними як з управлінням зоною відчуження, так і чорнобильською проблематикою загалом.

"Попереду у нас ще багато роботи. Тому закликаємо усіх небайдужих до продовження конструктивної співпраці, спрямованої на мінімізацію довготривалих наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема забезпечення сталого розвитку постраждалих регіонів", - закликали в МЗС.

Нагадаємо, аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,003.73