МЗС: Україна докладає максимум зусиль для перетворення Зони відчуження на безпечну територію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна докладає максимум зусиль для подолання наслідків Чонобильської катастрофи та перетворення Зони відчуження на безпечну територію. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 34 річниці трагедії, передає УНН.
"Сьогодні ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи героїв, які ціною свого життя та здоров’я врятували людство від глобальної ядерної катастрофи. Віддаємо шану також і понад 5000 висококваліфікованим спеціалістам, які щодня забезпечують радіологічну та екологічну безпеку в зоні відчуження, працюючи над тим, аби теперішні та майбутні покоління були надійно захищені від впливу радіації.
Незважаючи на складний період, спричинений зовнішньою агресією, Україна не лише успішно бореться із наслідками аварії, але й докладає максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони з "чорної діри" на безпечну територію змін та розвитку сучасних технологій", - йдеться у заяві.
В МЗС наголосили, що Україна високо цінує спільну роботу з надійними партнерами, такими як ООН, МАГАТЕ, ЄБРР, Європейська Комісія, НАТО, а також багатьма державами, над реалізацією міжнародних проектів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
"Особливо слід відзначити успішне завершення минулого року спільного проекту з понад 45-ма державами-донорами щодо спорудження найбільшого у світі мобільного об'єкта - Нового безпечного конфайнменту, який здатен захистити людство протягом ста років від іонізуючого випромінювання зруйнованого енергоблоку ЧАЕС", - йдеться у заяві дипломатичного відомства.
Водночас, наголошується, що попри досягнуті результати, Україна щодня стикається з багатьма викликами, пов’язаними як з управлінням зоною відчуження, так і чорнобильською проблематикою загалом.
"Попереду у нас ще багато роботи. Тому закликаємо усіх небайдужих до продовження конструктивної співпраці, спрямованої на мінімізацію довготривалих наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема забезпечення сталого розвитку постраждалих регіонів", - закликали в МЗС.
Нагадаємо, аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року.