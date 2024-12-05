Глава МИД Украины открыто назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ перед его выступлением. За украинским министром последовал ряд иностранных дипломатов.
Глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед тем, как там начал свое выступление российский министр, пишет УНН с ссылкой на МИД Украины.
Детали
В конце своего выступления Андрей Себига назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ. Его примеру последовал еще ряд иностранных министров и дипломатов.
Напомним,
Мальта аннулировала визу марии захаровой для участия в министерской встрече ОБСЕ 5-6 декабря. МИД РФ назвал это беспрецедентным случаем и пообещал уделить этому «особое внимание».