Глава МИД Украины открыто назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ

ukenru
Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
10:50 • 16213 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 100095 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 136818 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 122873 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 142448 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 110150 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 116726 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 133017 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 200136 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 180802 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

 • 76636 просмотра
В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

 • 33089 просмотра
Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

 • 76350 просмотра
В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

 • 27982 просмотра
Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

 • 46909 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 136822 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 142450 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 128741 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 180802 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 200136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 88381 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 84896 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 98197 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 108672 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 90634 просмотра
Актуальное
Глава МИД Украины открыто назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ

Глава МИД Украины открыто назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 501 просмотра

Read in English

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ перед его выступлением. За украинским министром последовал ряд иностранных дипломатов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед тем, как там начал свое выступление российский министр, пишет УНН с ссылкой на МИД Украины.

Детали

В конце своего выступления Андрей Себига назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ. Его примеру последовал еще ряд иностранных министров и дипломатов.

Напомним,

Мальта аннулировала визу марии захаровой для участия в министерской встрече ОБСЕ 5-6 декабря. МИД РФ назвал это беспрецедентным случаем и пообещал уделить этому «особое внимание».

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
maltaМальта
ukrainaУкраина