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Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД с Ираном во времена Байдена - потребует нового соглашения

Киев • УНН

 • 11901 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Новое соглашение потребуется для возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в случае возвращения США в сделку при администрации избранного президента Джозефа Байдена, чтобы гарантировать исправление Ираном допущенных нарушений. Такое мнение высказал в интервью агентству Reuters генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет УНН.

Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД с Ираном во времена Байдена - потребует нового соглашения

По словам Гросси, для возвращения США в ядерную сделку может потребоваться заключение определенного соглашения внутри уже действующего соглашения в связи с тем, что со стороны Ирана произошло много нарушений его обязательств в существующей сделке. Гросси не исключает, что США вряд ли захотят просто так вернуться к исходной точке с учетом развития ядерной деятельности в Иране. “Очевидно, что понадобится протокол или соглашение, договоренность или дополнительный документ, который будет четко оговаривать, что мы делаем”, — цитирует Гросси агентство Reuters.

Справка: США вышли из СВПД в 2018 году. С тех пор будущее соглашения оказалось под вопросом. Кроме того, Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса. Байден заявлял о готовности возобновить участие Вашингтона в СВПД.

В ноябре МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает наращивать объемы низкообогащенного урана выше уровня, который был заложен в СВПД. В августе запасы обогащенного урана в Иране достигали 2 105,4 кг. Тегеран продолжал обогащать уран до 4,5%. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года лимит запасов составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6), а уровень обогащения не должен превышать 3,67%.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ также сообщало, что Иран намерен запустить дополнительно три каскада улучшенных центрифуг IR-2m на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе. В настоящее время на заводе работает один каскад центрифуг IR-2m, который начал работу в середине ноября. По условиям ядерной сделки Иран может обогащать уран только на центрифугах IR-1.

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