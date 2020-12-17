Глава МАГАТЕ заявив, що СВПД з Іраном за часів Байдена - вимагатиме нової угоди

За словами Гроссі, для повернення США в ядерну угоду може знадобитися висновок певної угоди всередині вже чинної угоди в зв’язку з тим, що з боку Ірану сталося багато порушень його зобов’язань в існуючій угоді. Гроссі не виключає, що США навряд чи захочуть просто так повернутися до вихідної точки з урахуванням розвитку ядерної діяльності в Ірані. “Очевидно, що знадобиться протокол або угода, домовленість або додатковий документ, який буде чітко обумовлювати, що ми робимо”, — цитує Гроссі агентство Reuters.

Довідка: США вийшли з СВПД в 2018 році. З тих пір майбутнє угоди опинилося під питанням. Крім того, Іран приступив до поетапного припинення виконання своїх зобов’язань, що стосуються збагачення урану і дослідницької діяльності, а на початку січня 2020 року заявив про завершення цього процесу. Байден заявляв про готовність відновити участь Вашингтона в СВПД.

У листопаді МАГАТЕ повідомляло, що Іран продовжує нарощувати обсяги низькозбагаченого урану вище рівня, який був закладений в СВПД. У серпні запаси збагаченого урану в Ірані досягали 2 105,4 кг. Тегеран продовжує збагачувати уран до 4,5%. Дозволений відповідно до СВПД 2015 року ліміт запасів становить 202,8 кг або 300 кг фториду урану (UF6), а рівень збагачення не повинен перевищувати 3,67%.

У грудні агентство Reuters з посиланням на доповідь МАГАТЕ також повідомляло, що Іран має намір запустити додатково три каскади поліпшених центрифуг IR-2m на підземному заводі зі збагачення урану в Натанзі. В даний час на заводі працює один каскад центрифуг IR-2m, який почав роботу в середині листопада. За умовами ядерної угоди Іран може збагачувати уран лише на центрифугах IR-1.