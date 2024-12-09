Глава горсовета Эдинбурга ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах к украинским беженкам

Руководитель городского совета Эдинбурга подал в отставку после того, как полиция начала расследование по обвинению в ненадлежащем поведении в отношении беженок из Украины. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Кэм Дэй, который является членом партии лейбористов, в собственном заявлении подтвердил свое решение уйти в отставку с поста председателя совета.

Недавние комментарии о моей личной жизни отвлекают от важной работы, которую совет делает для жителей Эдинбурга. Вот почему для меня пришло время уйти с поста лидера, - написал Кэмми Дэй.

Дэй сказал, что с ним еще не связывалась полиция, но заверил, что будет полностью сотрудничать с ними в расследовании.

Также сообщается, что партия лейбористов отстранила Дэя от исполнения обязанностей до завершения расследования.

Полиция Шотландии заявила, что рассматривает жалобу о ненадлежащем поведении, поданную еще 22 октября.

Дополнение

Ранее газета Sunday Mail сообщила, что Дэй "забрасывал" украинских беженок сообщениями, в том числе, задавал откровенно сексуальные вопросы. Одна из женщин, с которой связывался Дэй, рассказала BBC Scotland News, что он отправлял сообщения в социальных сетях. Украинка утверждала, что Дэй задавал ей откровенно сексуальные вопросы и предлагал встретиться за бокалом вина.

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