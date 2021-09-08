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“Хуже, чем в Республике Конго”: одесситы пожаловались на плохие дороги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Центральные дороги Одессы превратились в выгребные ямы. Об этом сообщает местное издание “Монитор”, передает УНН.

Детали

“По-моему, даже в республике Конго — в самой бедной стране мира — нет такого ужаса, как в культурной столице Украины, в Одессе”, — пишет издание.

В частности, речь идет о переулке Вячеслава Кириллова, 2-А, который находится между Киевской трассой и улицей Николая Боровского.

“Эта дорога не была заасфальтирована никогда, а с годами превратилась в выгребную яму. Это позор. В XXI веке, когда в других странах появляются дороги, заряжающие электрокары, в Одессе дороги превращаются в болота”, — говорится в сообщении.

Вместо ремонта дорог мэр города Геннадий Труханов тратит бюджетные деньги на установку скульптур-якорей, на закупку дорогостоящей сувенирной продукции, на реставрацию здания прокуратуры.

“Даже в центре Одессы, в самых туристических местах, нет полностью отремонтированных дорог и тротуаров, поэтому в частном секторе и на окраинах города ситуация в десятки раз хуже.

Если в центре тротуары разбиты, то в частном секторе их вообще нет. При каждых осадках такая „дорога/тротуар“ превращается в грязевое месиво, а машинам там проехать нереально”, — пишет издание.

Дополнение

На сайте одесского горсовета указано, что управлением дорожного хозяйства занимается вице-мэр Михаил Кучук. В его же компетенции строительство, коммунальная собственность и земельные ресурсы города.

Несмотря на потенциальный конфликт интересов, фирмы Кучука тоже занимаются строительством. Причём, в нарушение градостроительных норм. 

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