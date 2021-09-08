"Гірше, ніж у Республіці Конго": одесити поскаржилися на погані дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Центральні дороги Одеси перетворилися на вигрібні ями. Про це повідомляє місцеве видання "Монітор", передає УНН.
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"По-моєму, навіть в республіці Конго - в найбіднішій країні світу - немає такого жаху, як в культурній столиці України, в Одесі", - пише видання.
Зокрема, мова йде про провулок В'ячеслава Кирилова, 2-А, який знаходиться між Київською трасою і вулицею Миколи Боровського.
"Ця дорога не була заасфальтована ніколи, а з роками перетворилася на вигрібну яму. Це ганьба. У XXI столітті, коли в інших країнах з'являються дороги, що заряджають електрокари, в Одесі дороги перетворюються на болота", - йдеться в повідомленні.
Замість ремонту доріг мер міста Геннадій Труханов витрачає бюджетні гроші на установку скульптур-якорів, на закупівлю дорогої сувенірної продукції, на реставрацію будівлі прокуратури.
"Навіть в центрі Одеси, у найбыльш туристичних місцях, немає повністю відремонтованих доріг і тротуарів, тому в приватному секторі і на околицях міста ситуація в десятки разів гірше.
Якщо в центрі тротуари розбиті, то в приватному секторі їх взагалі немає. Під час кожних опадів така "дорога/тротуар" перетворюється на грязьове місиво, а машинам там проїхати нереально", - пише видання.
Доповнення
На сайті одеської міськради зазначено, що управлінням дорожнього господарства займається віцемер Михайло Кучук. У його ж компетенції будівництво, комунальна власність і земельні ресурси міста.
Незважаючи на потенційний конфлікт інтересів, фірми Кучука теж займаються будівництвом. Причому, в порушення містобудівних норм.