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"Гірше, ніж у Республіці Конго": одесити поскаржилися на погані дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Центральні дороги Одеси перетворилися на вигрібні ями. Про це повідомляє місцеве видання "Монітор", передає УНН.

Деталі

"По-моєму, навіть в республіці Конго - в найбіднішій країні світу - немає такого жаху, як в культурній столиці України, в Одесі", - пише видання.

Зокрема, мова йде про провулок В'ячеслава Кирилова, 2-А, який знаходиться між Київською трасою і вулицею Миколи Боровського.

"Ця дорога не була заасфальтована ніколи, а з роками перетворилася на вигрібну яму. Це ганьба. У XXI столітті, коли в інших країнах з'являються дороги, що заряджають електрокари, в Одесі дороги перетворюються на болота", - йдеться в повідомленні.

Замість ремонту доріг мер міста Геннадій Труханов витрачає бюджетні гроші на установку скульптур-якорів, на закупівлю дорогої сувенірної продукції, на реставрацію будівлі прокуратури.

"Навіть в центрі Одеси, у найбыльш туристичних місцях, немає повністю відремонтованих доріг і тротуарів, тому в приватному секторі і на околицях міста ситуація в десятки разів гірше.

Якщо в центрі тротуари розбиті, то в приватному секторі їх взагалі немає. Під час кожних опадів така "дорога/тротуар" перетворюється на грязьове місиво, а машинам там проїхати нереально", - пише видання.

Доповнення

На сайті одеської міськради зазначено, що управлінням дорожнього господарства займається віцемер Михайло Кучук. У його ж компетенції будівництво, комунальна власність і земельні ресурси міста.

Незважаючи на потенційний конфлікт інтересів, фірми Кучука теж займаються будівництвом. Причому, в порушення містобудівних норм.

Українські Національні Новини

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