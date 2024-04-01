Гибель помощника Залужного: будут судить офицера, подарившего Частякову гранаты

В суд передали дело офицера, который подарил гранаты погибшему помощнику экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По информации ОГП, специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт по факту гибели Геннадия Частякова, который был помощником экс-главнокомандующего.

Военнослужащему окончательно инкриминируется присвоение и сбыт боеприпасов, убийство по неосторожности, нанесение тяжкого телесного повреждения по неосторожности и незаконное обращение с оружием (ч. 4 ст. 410, , ч. 1 ст. 119 , ст. 128, ч. 1 ст. 263 УК Украины) - заявили в Офисе генпрокурора.

Следователи установили, что 6 ноября 2023 года погибший праздновал свой день рождения. Одним из подарков был ящик. В нем, среди прочего, находилось 6 боевых гранат, подаренных сослуживцем, которые последний получил в воинской части при исполнении обязанностей военной службы.

Одну из гранат взял в руки сын военнослужащего. Забирая у ребенка боеприпас, офицер выдернул кольцо, что спровоцировало взрыв.

Майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.

На месте происшествия правоохранители изъяли еще 5 подобных гранат.

Напомним

В конце марта правоохранители завершили досудебное расследование в отношении офицера из Аппарата помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.

В ГБР рассматривают 4 версии гибели помощника Залужного. Основной называют - несчастный случай