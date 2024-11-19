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Гетманцев пытается втянуть депутатов и ОГП в свою незаконную деятельность - соучредитель банка Елена Соседка

Гетманцев пытается втянуть депутатов и ОГП в свою незаконную деятельность - соучредитель банка Елена Соседка

Киев  •  УНН

 • 6274 просмотра

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Соучредитель банка «Конкорд» Елена Соседка заявила о рассмотрении ОГП дела о незаконных действиях Гетманцева. В ответ нардеп собрал 74 подписи депутатов для открытия дела против владельцев банка.

Офис генерального прокурора рассматривает заявление соучредителей банка «Конкорд» о незаконных действиях главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.  Нардеп, очевидно, узнав об этом пытается действовать на упреждение. Об этом сообщила соучредитель «Конкорда» Елена Соседка, пишет УНН.

Контекст

Гетманцев сообщил, что собрал подписи 74 нардепов под обращением в Офис Генпрокурора относительно бездействия правоохранителей в кейсе бывшего банка «Конкорд».

«Друзья, всем давно известно, что Даниил Гетманцев использует свою должность как щит для прикрытия собственных нарушений закона. Но то, что он сейчас делает, - за гранью здравого смысла. Очевидно, Гетманцеву стало известно, что Офис Генпрокурора рассматривает наше  заявление из-за его незаконных действий в отношении банка «Конкорд». Это дело давно назрело, ведь его нарушения - это не просто атака на наш банк, а плевок в лицо всей украинской правовой системе», - написала Елена Соседка на своей странице в Facebook.

По ее словам, вместо того, чтобы ответить за свои действия, Гетманцев решил действовать на опережение.

Он собрал подписи депутатов, чтобы вероятно заставить Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против нас, владелиц «Конкорда», несмотря на то, что нет никаких законных оснований. Таким образом он пытается отвлечь внимание от собственных преступлений и дискредитировать тех, кто посмел выступить против него

- убеждена Елена Соседка.

Она также напомнила, что ранее Гетманцев признался, что уничтожение «Конкорда» для него личное дело.

«Человек, который признался, что «Конкорд» для него - личное дело, теперь хочет втянуть в свою незаконную деятельность не только депутатов, но и Офис Генпрокурора, который, по логике, должен был бы быть гарантом закона, а не инструментом для сведения счетов.

Гетманцев, как и всегда, пытается переложить свою ответственность на других, но мы не позволим этому произволу пройти незамеченным», - подчеркнула Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, соучредители банка призывают народных депутатов осознать, что они станут соучастниками преступлений Гетманцева, если поддаются на эти манипуляции.

Елена Соседка подчеркнула, что не боится никаких расследований, потому что им нечего скрывать. «Призываем Офис Генпрокурора сохранить свою репутацию и не идти на поводу у того, кто нарушает закон и открыто выражает пренебрежение к принципам справедливости», - добавила она.

Ранее акционеры «Конкорда» неоднократно обращались к членам Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением открытого диалога, но, по словам Елены Соседки, их не захотели услышать.

«Даниил Александрович, мы не боимся ваших интриг. Вы можете собирать подписи, фабриковать дела и манипулировать властью, но правду вы не остановите. Вы будете отвечать за свои действия - как перед законом, так и перед обществом. Закон один для всех. И вам это не изменить», - отметила совладелица банка „Конкорд“.

Напомним,

Причиной решения НБУ о лишении лицензии «Конкорда» было якобы систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Хотя, как позже выяснилось, мискодингом (подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети, обычно связанная с операциями игорного бизнеса) в Украине занимаются даже государственные банки, в частности «Укргазбанк». Тем не менее, ему за это нарушение НБУ выписал лишь 60 млн грн штрафа. Как и «Ощадбанку», Sense Bank, ПУМБ и многим другим за прошлый год. Они получили тоже штрафы от 150 тыс. до 10 млн грн.

Но «Конкорд», который за время своей работы не имел никаких замечаний со стороны международных платежных систем Mastercard и Visa, был лишен банковской лицензии. И это при том, что за 8 месяцев до решения НБУ об отзыве его банковской лицензии банк отключил эквайринг и продолжал быть прибыльным, что свидетельствовало о том, что он не зависел от мискодинга - это не было основной частью его доходов. Акционеры «Конкорда» считают такое решение регулятора несправедливым.

Они обратились в суд о незаконности действий НБУ, и первая судебная инстанция стала на их сторону. В частности, Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка «Конкорд». Однако украинское законодательство выписано таким образом, что даже несмотря на решение суда о незаконной ликвидации банковского учреждения, на рынок его вернуть невозможно.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП