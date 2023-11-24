Германия продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года

Власти Германии продлили действие временного вида на жительство для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление принял в пятницу, 24 ноября, немецкий бундесрат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Цитата Разрешения на пребывание беженцев из Украины, которые спасались от российской агрессивной войны и получили защиту в Германии, будут действительны до 4 марта 2025 года. Основанием для дальнейшего продления временной защиты является решение стран-членов ЕС в конце сентября 2023 года - говорится в сообщении.

Как отмечается, действие документов будет продлеваться автоматически, никаких заявок для этого подавать не придется.

Отмечается, что автоматическое продление статуса беженца сэкономит около 10 млн евро средств для администрации федеральных земель.

Цитата Те, кто был вынужден бежать от убийственной войны Путина, будут и в дальнейшем находиться в безопасности у нас и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Беженцам из Украины больше не придется посещать органы по делам иностранцев. Это большое облегчение для иммиграционной власти, а также безопасность и ясная перспектива для тех, кого это касается. Мы будем продолжать защищать жизни многих людей из Украины - до тех пор, пока продолжается эта ужасная война. Мы будем и в дальнейшем твердо стоять на стороне Украины - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Справочно

В настоящее время в Германии проживает около 1,1 млн человек, которые въехали в страну с 24 февраля 2022 года года в связи с российской войной против Украины. Около 350 тыс. из них - дети и молодежь в возрасте до 18 лет. Около двух третей взрослых беженцев составляют женщины.

Напомним

Совет ЕС в сентябре согласился продлить временную защиту для украинских беженцев, бегущих от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года,