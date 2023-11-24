Германия продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года
Киев • УНН
Германия продлила разрешения на временное проживание для украинских беженцев до марта 2025 года, обеспечив непрерывный доступ к образованию и трудоустройству без необходимости подавать дополнительные заявления.
Власти Германии продлили действие временного вида на жительство для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление принял в пятницу, 24 ноября, немецкий бундесрат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.
Цитата
Разрешения на пребывание беженцев из Украины, которые спасались от российской агрессивной войны и получили защиту в Германии, будут действительны до 4 марта 2025 года. Основанием для дальнейшего продления временной защиты является решение стран-членов ЕС в конце сентября 2023 года
Как отмечается, действие документов будет продлеваться автоматически, никаких заявок для этого подавать не придется.
Отмечается, что автоматическое продление статуса беженца сэкономит около 10 млн евро средств для администрации федеральных земель.
Цитата
Те, кто был вынужден бежать от убийственной войны Путина, будут и в дальнейшем находиться в безопасности у нас и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Беженцам из Украины больше не придется посещать органы по делам иностранцев. Это большое облегчение для иммиграционной власти, а также безопасность и ясная перспектива для тех, кого это касается. Мы будем продолжать защищать жизни многих людей из Украины - до тех пор, пока продолжается эта ужасная война. Мы будем и в дальнейшем твердо стоять на стороне Украины
Справочно
В настоящее время в Германии проживает около 1,1 млн человек, которые въехали в страну с 24 февраля 2022 года года в связи с российской войной против Украины. Около 350 тыс. из них - дети и молодежь в возрасте до 18 лет. Около двух третей взрослых беженцев составляют женщины.
Напомним
Совет ЕС в сентябре согласился продлить временную защиту для украинских беженцев, бегущих от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года,
Германия продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года
Германия продлила разрешения на временное проживание для украинских беженцев до марта 2025 года, обеспечив непрерывный доступ к образованию и трудоустройству без необходимости подавать дополнительные заявления.
Grain From Ukraine: Украина готовится расширить зерновую программу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует расширить гуманитарную программу "Зерно из Украины", заручившись поддержкой международных послов доброй воли, в частности экс-нардепа Шарлотты Лесли.
Министр обороны Нидерландов надеется на продолжение помощи Украине, но обеспокоена позицией партии-победителя выборов
Нидерландский министр говорит, что надеется, что помощь Украине продолжится, несмотря на результаты выборов.
В Раде предлагают создать "эзотерический" реестр: легализовать рынок астрологов и других "духовных мастеров", которые уплатят в госбюджет административный сбор
Народный депутат Украины Сергей Гривко внес законопроект о легализации эзотерических услуг путем создания реестра астрологов и других подобных практиков. В случае принятия законопроекта, "эзотерическое образование" станет официальной отраслью и потребует от "духовных мастеров" уплаты сбора в государственный бюджет за регистрацию.
Обеспечение военной поддержки Украины: Зеленский сообщил новые детали разговора с Рютте
Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили необходимость постоянной военной и финансовой поддержки Украины. Нидерланды выделили дополнительные 2 миллиарда евро на 2024 год на поддержку борьбы Украины против российской агрессии.
Литва пообещала продолжать давить на партнеров для введения более жестких санкции против рф
Как заявила премьер-министр Нгрида Шимоните, Литва обещает оказывать давление на союзников для усиления санкций против россии и беларуси, а также искать пути использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.
В Воздушных силах заявили, что рф к зиме могла накопить около 900 ракет
По данным ГУР и Воздушных сил ВСУ, россия в осенние месяцы использует несколько десятков ракет в месяц - значительно меньше, чем летом. Поэтому можно сделать вывод, что неиспользованное оружие оккупанты накапливают.
Финляндия закрыла все кроме одного из восьми пунктов пропуска на границе с РФ, Норвегия пока не видит нарушений
Финляндия закрыла все пункты пересечения границы с россией, кроме одного, из-за всплеска наплыва мигрантов, обвиняя в этом москву, тогда как Норвегия сохраняет бдительность, но без инцидентов. Хельсинки усиливает пограничное патрулирование с помощью агентства ЕС Frontex
Китай разрешил безвизовый въезд для граждан шести стран
Китай предоставляет безвизовый въезд гражданам шести стран для деловых, туристических или семейных визитов сроком до 15 дней с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года с целью стимулирования туризма и экономического восстановления.
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским ситуацию в Украине и предстоящую зиму
Премьер-министр Нидерландов Рютте обсудил с Президентом Зеленским ситуацию в Украине и приближение зимы, подтвердив поддержку Нидерландов против российской агрессии.