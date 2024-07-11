Германия хочет, чтобы ее операторы мобильной связи за следующие два года отказались от китайского оборудования, чтобы усилить защиту стран от попыток КНР шпионить за Берлином. Об этом пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Отмечается, что в течение последних недель Министерство внутренних дел ФРГ вело переговоры с операторами мобильной связи Telekom, Vodafone и Telefonica, чтобы они перестали пользоваться китайским оборудованием в своей работе.

Из собственных источников издание узнало, что стороны наконец достигли согласия и на этой неделе планируют подписать соглашение. Согласно документам, мобильные операторы должны избавиться от технологических компонентов китайских производителей не позднее конца 2026 года.

Прежде всего это касается оборудования от компании Huawei - его придется полностью заменить.

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Кроме того, до конца 2029 года, согласно достигнутым договоренностям, вся сеть доступа должна быть защищена от попыток шпионажа со стороны китайских властей. В случае нарушения договора мобильным операторам грозят серьезные штрафные санкции.

Контракты с компаниями будет подписывать лично министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Дополнение

В издании отметили, что сейчас Германия ожидает ответ КНР на такую позицию Берлина. Отмечается, что когда Австралия запретила использовать технические компоненты Huawei, это значительно повлияло на экономические отношения с Китаем в целом.

Напомним,

Германия заблокировала продажу дочерней компании Volkswagen MAN Energy Solutions китайской компании по соображениям национальной безопасности.