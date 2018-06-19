Геращенко прокомментировала заявление Кремля о помиловании Сенцова

"Пресс-секретарь Путина Д.Песков заявляет, что О.Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании", намекая, что Олег должен обратились к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что О.Сенцов не станет обращатся к Путину, на это российские власти и рассчитывает", - написала Геращенко.

Она напомнила, что для помилования в свое время Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов, и он помиловал. В то же время обращение самой Савченко не требовали.

"А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет", - отметила нардеп.

Кроме того, Геращенко выразила возмущение срывом договоренностей о посещении украинской омбудсвумен Л.Денисовой украинских заложников.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что достигнутые договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.



"Людмилу не пускают к Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку, другим нашим пленникам, несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождение заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и приблизительной датой. И в последнюю минуту - нет, и без объяснений", - говорится в сообщении Геращенко.