Геращенко прокоментувала заяву Кремля щодо помилування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Ув’язнений в РФ український режисер Олег Сенцов не звертатиметься з проханням про помилування до російського президента Володимира Путіна, як було раніше запропоновано прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Про це написала у Facebook перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
“Прес-секретар Путіна Д.Пєсков заявляє, що О.Сенцов "має сам подбати про своє помилування“, натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що О.Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує”, — написала Геращенко.
Вона нагадала, що для помилування в свій час Надії Савченко до Путіна формально звернулися родичі загиблих російських журналістів, й він помилував. В той же час звернення самої Савченко не вимагали.
“А чому б самому Пєскову чи омбудсвумен Москальковій не звернутися до Путіна з проханням про помилування Сенцова? Чому Надію можна було помилувати без особистого звернення , а Олега — ні”, — наголосила нардеп.
Крім того, Геращенко висловила обурення зривом домовленостей про відвіданням українською омбудсвумен Л. Денисовою українських заручників.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про те, що досягнуті домовленості щодо синхронного відвідування українського режисера Олега Сенцова і керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського не виконані.
“Людмилу не пускають до Сенцова, Кольченка, Сущенка, Карпюка, інших наших бранців, попри домовленості на найвищому рівні. Щоб ви розуміли, саме так в нас кілька разів зривалося звільнення заручників. Коли все начебто обговорили і домовилися, визначилися зі списком і приблизною датою. Й в останню хвилину — ні, й без пояснень”, — йдеться в повідомленні Геращенко.