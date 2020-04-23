Геращенко о возвращении врачей из Италии: они получили много навыков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украину прибыл самолет с 20 украинскими врачами, которые летали в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, они получили много знаний и навыков. Об этом заявил на брифинге в аэропорту заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Они вернулись, получили много знаний, навыков. Они нашли много друзей, с которыми они будут, уверен, общаться много лет, в Италии. Свои навыки они будут передавать украинским врачам. В Италию летало 20 врачей, 10 от системы Минздрава, 10 - представителей здравоохранения МВД", - сказал Геращенко.
Как сообщал УНН ранее, группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращается из Италии. После этого их отправят на обсервацию.