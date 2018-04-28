Геращенко подвела итоги сессии ПАСЕ: провал планов о возвращении России

"Апрельская сессия в Страсбурге прогнозировалась нами как сверхсложная. А оказалась удачная и победоносная", - заявила она.

По ее словам, ожидалось, что пророссийское лобби активизирует усилия по возвращению российской делегации, Генсек СЕ в своем "льстивом поздравлении Путина и словом не обмолвился о Крыме", бюро голосами левых и "любителей Кремля" провалило инициативу украинцев и британцев по дебатам по Крыму и Солсбери.

"Но... Нам удалось: внести поправку в резолюцию по невыполнению резолюций странами - членами СЕ о фактическом контроле РФ на оккупированном Донбассе. Дебаты по Сирии стали дебатами по преступлениям РФ и в Сирии, и на Донбассе, и в Солсбери, и в Крыму. В резолюциях по противодействию гибридной войне и ВПЛ упоминаются преступления РФ и причастность ко всем войнам на континенте - и реальным, и гибридным. Яловая резолюция по коррупции вышла зубастой, а во время дискуссии РФ и ее друзья звучали чаще, чем Азербайджан", - рассказала она.

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Кроме того, как отметила Геращенко, принято еще несколько важных резолюций по проблемам журналистов и другим темам.

"И ключевое: все планы по быстрому возвращению россиян без выполнения ими резолюций провалились. СЕ отказалась от юбилейного саммита, задуманного как триумф возвращения России. Представители РФ воспринимаются в Страсбурге не просто токсично, это гораздо более жесткое слово... СЕ сейчас должна не праздновать, а очиститься и вернуть свой авторитет и репутацию, на самом деле", - заявила Геращенко.