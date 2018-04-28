Геращенко підбила підсумки сесії ПАРЄ: провал планів про повернення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час роботи українські делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи на квітневій сесії вдалося внести поправку в одну з резолюцій щодо фактичного контролю РФ на окупованому Донбасі, дебати щодо Сирії стали обговоренням злочинів РФ у Сирії, на Донбасі, у Солсбері і в Криму, а у резолюціях щодо протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Квітнева сесія в Страсбурзі прогнозувалася нами як надскладна. А виявилася вдала і переможна", - заявила вона.
З її слів, очікувалося, що проросійське лобі активізує зусилля щодо повернення російської делегації, Генсек РЄ в своєму "улесливому привітанні Путіна й словом не згадав Крим", бюро голосами лівих і "любителів Кремля" провалило ініціативу українців і британців по дебатах по Криму і Солсбері.
"Але... Нам вдалося: внести поправку в резолюцію по невиконанню резолюцій країнами - членами РЄ про фактичний контроль РФ на окупованому Донбасі. Дебати по Сирії стали дебатами по злочинах РФ і в Сирії, і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму. В резолюціях по протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті - й реальних, і гібридних. Ялова резолюція по корупції вийшла зубатою, а під час дискусії РФ і її друзі звучали частіше, аніж Азербайджан", - розповіла вона.
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Крім того, як зазначила Геращенко, прийнято ще кілька важливих резолюцій щодо проблем журналістів і інших тем.
"Й ключове: всі плани по швидкому поверненню росіян без виконання ними резолюцій провалилися. РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого як тріумф повернення Росії. Представники РФ сприймаються в Страсбурзі не просто токсично, це набагато жорсткіше слово... РЄ зараз має не святкувати, а очиститися і повернути свій авторитет і репутацію, насправді", - заявила Геращенко.