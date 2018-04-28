Геращенко підбила підсумки сесії ПАРЄ: провал планів про повернення Росії

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17210 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 40382 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 56422 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60564 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 92227 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71014 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81683 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95282 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87839 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185236 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
80%
Популярнi новини

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11758 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14589 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 12116 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10283 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 4586 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 56422 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185236 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339828 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274239 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10372 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11846 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60564 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20122 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25257 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Геращенко підбила підсумки сесії ПАРЄ: провал планів про повернення Росії

Київ • УНН

 • 12796 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час роботи українські делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи на квітневій сесії вдалося внести поправку в одну з резолюцій щодо фактичного контролю РФ на окупованому Донбасі, дебати щодо Сирії стали обговоренням злочинів РФ у Сирії, на Донбасі, у Солсбері і в Криму, а у резолюціях щодо протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.

Геращенко підбила підсумки сесії ПАРЄ: провал планів про повернення Росії

"Квітнева сесія в Страсбурзі прогнозувалася нами як надскладна. А виявилася вдала і переможна", - заявила вона.

З її слів, очікувалося, що проросійське лобі активізує зусилля щодо повернення російської делегації, Генсек РЄ в своєму "улесливому привітанні Путіна й словом не згадав Крим", бюро голосами лівих і "любителів Кремля" провалило ініціативу українців і британців по дебатах по Криму і Солсбері.

"Але... Нам вдалося: внести поправку в резолюцію по невиконанню резолюцій країнами - членами РЄ про фактичний контроль РФ на окупованому Донбасі. Дебати по Сирії стали дебатами по злочинах РФ і в Сирії, і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму. В резолюціях по протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті - й реальних, і гібридних. Ялова резолюція по корупції вийшла зубатою, а під час дискусії РФ і її друзі звучали частіше, аніж Азербайджан", - розповіла вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПАРЄ одноголосно ухвалила українську резолюцію щодо протидії російській пропаганді

Крім того, як зазначила Геращенко, прийнято ще кілька важливих резолюцій щодо проблем журналістів і інших тем.

"Й ключове: всі плани по швидкому поверненню росіян без виконання ними резолюцій провалилися. РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого як тріумф повернення Росії. Представники РФ сприймаються в Страсбурзі не просто токсично, це набагато жорсткіше слово... РЄ зараз має не святкувати, а очиститися і повернути свій авторитет і репутацію, насправді", - заявила Геращенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63