Геращенко підбила підсумки сесії ПАРЄ: провал планів про повернення Росії

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час роботи українські делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи на квітневій сесії вдалося внести поправку в одну з резолюцій щодо фактичного контролю РФ на окупованому Донбасі, дебати щодо Сирії стали обговоренням злочинів РФ у Сирії, на Донбасі, у Солсбері і в Криму, а у резолюціях щодо протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.