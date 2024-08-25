Генштаб: за минувшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 143 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили пункт управления, четыре артиллерийские системы, две РЛС, две системы дистанционного минирования и склад боеприпасов.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глыбокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боестолкновений возле Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.

На Северском направлении произошло девять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спирного.

На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз возле Ступочек, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечино.

На Торецком направлении шло 14 боев неподалеку Нелиповки, Торецка, Нью-Йорка и Дылиевки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Птичье, Новогродовка. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Калинового.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 18 атак противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики восемь раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Катериновки. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Новоандреевки и Щербаков.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.

Генштаб: Сили оборони на Покровському напрямку за сьогодні вже відбили 28 атак ворога