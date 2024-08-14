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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб ВСУ призывает украинцев и иностранцев воздержаться от посещения зоны боевых действий без спецразрешения

Генштаб ВСУ призывает украинцев и иностранцев воздержаться от посещения зоны боевых действий без спецразрешения

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 12:24  •  12410 просмотра

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Генштаб ВСУ предупреждает об опасности несанкционированного пребывания в районах боевых действий. Граждан и иностранцев призывают соблюдать правила перемещения, особенно в 20-километровой пограничной зоне Сумской области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал граждан, в том числе и иностранцев, не находиться в зоне боевых действий без разрешения. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление генерального штаба ВСУ.

Детали

Несмотря на меры безопасности, принимаемые военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий 

- отмечают военные. 

В Генштабе отметили, что это может негативно повлиять на меры безопасности применения войск сил, чем создать дополнительную угрозу жизни как наших воинов, так и гражданских граждан.

Українські журналісти зняли репортаж у російській суджі14 августа 2024, 09:59 • 19090 просмотров

Призываем граждан Украины и иностранцев соблюдать установленные правила перемещения в районах боевых действий, в том числе и в двадцатикилометровой пограничной зоне Сумской области

- говорится в заявлении Генеральному штабу. 

Напомним,

Военное командование ввело ограничения на перемещение в 20-километровой приграничной зоне Сумской области из-за активизации боевых действий. Допуск осуществляется по паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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