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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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13 марта, 13:40 • 102648 просмотра

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13 марта, 13:25 • 92642 просмотра

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13 марта, 10:29 • 86082 просмотра

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Генштаб отчитался об оперативной ситуации на 14 направлениях фронта

Генштаб отчитался об оперативной ситуации на 14 направлениях фронта

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на фронте по состоянию на вечер воскресенья. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Новоалександровка Сумской области и Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Волчанск, Вильча Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шийковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Маринском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Мар’инки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Мар’инка, Победа, Курахово, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка Херсонской области.

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