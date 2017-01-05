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Генштаб: в феврале начнется призыв офицеров запаса на военную службу

Генштаб: в феврале начнется призыв офицеров запаса на военную службу

Киев • УНН

 • 37438 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. К прохождению военной службы в феврале планируется призвать офицеров запаса, не проходивших военной службы, а только прошедших кафедру военной подготовки. Об этом в эфире "Армия ФМ" сообщил заместитель начальника Главного управления персонала ГШ ВСУ полковник Марк Андрусяк, передает УНН.

"Мы предполагаем в этом году провести такой призыв офицеров на военную службу, который называется "военная служба по призыву лиц офицерского состава". Действительно, есть срок, определенный законом - 18 месяцев. Действительно, это люди, которые закончили кафедру военной подготовки, при условии того, что они не проходили военной службы", - рассказал М.Андрусяк.

По его словам, законодательством предусмотрено сохранение за ними рабочего места.

"Мы ожидаем комплектования первичных офицерских должностей и во вторых мы надеемся, что после окончания такой службы определенный процент останется на военной службе по контракту. Мы предполагаем провести ежеквартально такой призыв офицеров запаса, примерно первый набор будет в феврале", - добавил М.Андрусяк.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 4 января подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы, в частности, что дает возможность военнослужащим-контрактникам в особый период по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

Украинские Национальные Новости

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