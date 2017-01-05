Генштаб: у лютому розпочнеться призов офіцерів запасу на військову службу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. До проходження військової служби в лютому планується призвати офіцерів запасу, які не проходили військової служби, а лише пройшли кафедру військової підготовки. Про це в ефірі "Армія ФМ" повідомив заступник начальника Головного управління персоналу ГШ ЗСУ полковник Марк Андрусяк, передає УНН.
"Ми передбачаємо в цьому році провести такий призов офіцерів на військову службу, який називається "військова служба за призовом осіб офіцерського складу". Дійсно, є термін визначений законом - 18 місяців. Дійсно, це люди, які закінчили кафедру військової підготовки, за умови того, що вони не проходили військової служби", - розповів М.Андрусяк.
За його словами, законодавством передбачено збереження за ними робочого місця.
"Ми очікуємо комплектування первинних офіцерських посад і по друге ми сподіваємось, що після закінчення такої служби певний процент залишиться на військовій службі за контрактом. Ми передбачаємо провести щоквартально такий призов офіцерів запасу, приблизно перший набір буде в лютому місяці", - додав М.Андрусяк.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко 4 січня підписав закон щодо удосконалення порядку проходження військової служби, зокрема, що дає можливість військовослужбовцям-контрактникам в особливий період за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.