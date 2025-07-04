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Генштаб о ситуации на фронте: произошло 77 боев, наиболее активно враг действует на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 248 просмотра

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений, из них 30 попыток наступления российских захватчиков зафиксировано на Покровском направлении. Враг совершил 8 авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, и 160 обстрелов позиций украинских войск.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 77 боев, наиболее активно враг действует на Покровском направлении

С начала этих суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск, еще два боестолкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольховатка.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Зеленый Гай, сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина и Торское, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецьке, Разино, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Новопавловку.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по району Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях — без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ04.07.25, 07:50 • 69238 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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