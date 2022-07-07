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Генштаб: неподалеку от Шестаково оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути

Киев • УНН

 • 128270 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках линии столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестаково оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути, информирует Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечена.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг содержит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник совершал артиллерийские обстрелы и наносил авиационных ударов вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.
Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отразили последовавший штурм врага.

В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и составам противника.

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