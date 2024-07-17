Враг продолжает наступательные действия. С начала суток на фронте состоялось 99 боевых столкновений. Наибольшая активность наблюдается на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях. На последнем продолжается бой неподалеку Глыбокого. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 17 июля, передает УНН.

За сегодня количество боевых столкновений увеличилось почти до сотни, в настоящее время их зафиксировано 99. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 16:00 следующая:

На Харьковском направлении враг атакует при поддержке авиации, нанес уже шесть авиаударов управляемыми авиабомбами. Количество боестолкновений с начала суток возросло до 15. Все свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Глубокого и Волчанска. Атаковали небольшими группами, до мотострелкового отделения.

В настоящее время идет один бой неподалеку от Глубокого, все остальные вражеские атаки остановлены. Потери захватчиков уточняются - указали в Генштабе.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских оккупантов на Купянском направлении. Восемь раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, неподалеку Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. Возле последней еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили из вооружения армейской авиации неуправляемыми ракетами по Синьковке.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано шесть штурмовых действий врага, половина из которых успешно отражены нашими защитниками. Вблизи Торского и Макеевки продолжаются боестолкновения.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки улучшить тактическое положение неподалеку Спирного, Выемки, Федоровки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений за сегодня возросло до пяти. Две атаки наши воины отбили, три - еще пока продолжаются. Управляемую авиабомбу оккупанты сбросили в район Доброполья.

На Краматорском направлении оккупанты штурмуют Часов Яр при поддержке авиации - применили по городу три КАБа. Еще два штурма, возле Андреевки и Новомаркового, отбиты.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 17. Сосредоточение усилий врага отмечается в сторону Северного и Нью Йорка. Идут бои. Оккупанты бомбили Торецк и Северное - нанесли три авиаудара.

Активен противник сегодня на Покровском направлении. В настоящее время зафиксировано 21 боестолкновение. Четыре из них еще продолжаются неподалеку Новоалександровки и Карловки. Районы Александрополя и Уманского оккупанты пять раз обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

Продолжаются бои в двух локациях вблизи Красногоровки. Кроме того, враг атаковал в районах Георгиевки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день на направлении в целом зафиксировано 12 атак оккупационной армии.

На Времовском направлении враг дважды проводил штурмы возле Константиновки. Также бил шестью КАБами по Катериновке, а неуправляемыми авиаракетами - дважды по району Урожайного.

На Ореховском направлении сейчас противник активизировался - провел восемь атак в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около ста неуправляемых авиаракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении, на наших плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты дважды безуспешно пытались потеснить украинских воинов с их позиций.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг пытается провести перегруппировку в районе Глубокого на Харьковщине