Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 434 тысячи

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 434 710 человек, 6840 танков и тысяч единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составляли:

• личного состава – около 434 710 (+870) человек,

• танков ‒ 6840 (+8),

• боевых бронированных машин ‒ 13111 (+37),

• артиллерийских систем – 10775 (+35),

• РСЗО – 1018 (+0),

• средств ПВО ‒ 723 (+2),

• самолетов – 347 (+0),

• вертолетов – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),

• крылатых ракет – 1953 (+31),

• кораблей/катеров ‒ 26 (+0),

• подлодок - 1 (+0),

• автомобильной техники и автоцистерн – 14287 (+45),

• специальной техники – 1749 (+8).

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб