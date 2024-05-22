Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях

Количество боестолкновений в эти сутки возросло до 65, причем почти 50% из всех сегодняшних боев - на Купянском и Покровском направлениях. В некоторых районах украинские воины предпринимают меры для улучшения тактического положения. Об этом сообщили в сводке на 13 часов 22 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала этих суток количество боевых столкновений увеличилось уже до 65. Динамика активности оккупантов наблюдается на Купянском и Покровском направлениях - здесь произошло почти 50 процентов из всех сегодняшних боев - говорится в сводке Генштаба.

Как сообщается, по направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении захватчики продолжают попытки продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак отражены. Боевые действия продолжаются. Кроме того, оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы в район Волчанска.

На Купянском направлении враг достаточно активен – 17 раз пытался атаковать наши подразделения. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Невское, Макеевка, Стельмаховка и Сергеевка. У последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении на это время отбито пять вражеских атак. Оккупанты получили отпор в районах Невского и Торского.

На Северском направлении украинские воины отражают две атаки врага. Ситуация контролируемая. Еще один штурм уже завершился.

На Краматорском направлении продолжаются два боевых столкновения. Ситуация контролируемая. Общее количество атак - без изменений. В район временного оврага враг бил неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении происходят активные боевые действия. 12 боестолкновений из 15 продолжаются. Наиболее горячо - в районе Новоалександровка. Два авиаудара тремя КАБами враг нанес возле Александрополя и Калинового.

На Кураховском направлении количество боестолкновений возросло до девяти. Враг атаковал в районах Красногоровки, Новомихайловки, Прасковеевки и Константиновки.

На остальных направлениях обстановка, по данным Генштаба, существенных изменений не претерпела. Кроме того, что враг нанес два авиаудара по районам сел Макаровка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье - это Времовское и Ореховское направления соответственно.

"Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины и истощают наступательный потенциал захватчиков. В некоторых районах наши воины осуществляют мероприятия для улучшения тактического положения", - указано в сводке Генштаба.

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