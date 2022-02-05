Генсека НАТО назначили главой Нацбанка Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем центрального Банка Норвегии, об этом заявило правительство страны, информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Хотя вакансия открыта с 1 марта, Столтенберг заявил, что сначала отслужит свой срок в НАТО, который заканчивается 1 октября. Norges Bank отдельно заявил, что ожидает, как новый губернатор вступит в должность 1 декабря этого года.
Столтенберг будет отвечать за установление процентных ставок и управление финансовой стабильностью, а также надзор за суверенным фондом Норвегии, крупнейшим в мире с активами в 1,4 триллиона долларов.
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“Я был обеспокоен определению лучшего руководителя центрального банка Норвегии, и я убежден, что это Йенс Столтенберг”, — заявил министр финансов Тригве Слагсволд Ведум.
Назначение пресекает любые спекуляции о том, что Столтенберг останется в НАТО, и поэтому поиск преемника должно начаться накануне встречи лидеров стран-членов соуза в июне этого года.
Глава НАТО заявил на пресс-конференции, что не будет комментировать экономическое развитие Норвегии, пока не приступит к новой работе до конца года.
"Я уделю все свое внимание руководству НАТО до 1 октября", - сказал он.
Добавим
Столтенберг, экономист по образованию и бывший лидер Лейбористской партии Норвегии, был премьер-министром Норвегии с 2000-01 и 2005-2013 годов, а в следующем - стал главой НАТО. Он также был министром финансов и министром энергетики.
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