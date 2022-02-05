Генсека НАТО призначили главою Нацбанку Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане новим головою центрального банку Норвегії, про це заявив уряд країни, інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Хоча вакансія відкрита з 1 березня, Столтенберг заявив, що спочатку відслужить свій термін в НАТО, який закінчується 1 жовтня. Norges Bank окремо заявив, що очікує, як новий губернатор вступить на посаду 1 грудня цього року.
Столтенберг відповідатиме за встановлення процентних ставок і управління фінансовою стабільністю, а також нагляд за суверенним фондом Норвегії, найбільшим у світі з активами у 1,4 трильйона доларів.
Цитата
“Я був стурбований визначенням найкращого керівника центрального банку Норвегії, і я переконаний, що це Єнс Столтенберг”, — заявив міністр фінансів Трігве Слагсволд Ведум.
Призначення припиняє будь-які спекуляції про те, що Столтенберг залишиться в НАТО, і тому пошук наступника має розпочатися напередодні зустрічі лідерів країн-членів соузу у червні цього року.
Столтенберг заявив на прес-конференції, що не буде коментувати економічний розвиток Норвегії, доки не приступить до нової роботи у кінці року.
"Я приділю всю свою увагу керівництву НАТО до 1 жовтня", - сказав він.
Додамо
Столтенберг, економіст за освітою і колишній лідер Лейбористської партії Норвегії, був прем'єр-міністром Норвегії з 2000-2001 і 2005-2013 років, а наступного року став головою НАТО. Він також був міністром фінансів та міністром енергетики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек НАТО обговорив із Макроном нарощування російських сил на українському кордоні.