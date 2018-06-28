Генсек Совета Европы должен стремиться к освобождению не только Сенцова - Арьев

"Хочу поблагодарить господина Ягланда за петицию о помиловании Сенцова. И вопрос: почему только Сенцова? Хочу напомнить, что господин Сенцов голодает, чтобы освободили всех украинских заключенных. Я даже могу предположить, что он откажется, чтобы его освободили только одного. Я думаю, что Генсеку надо стремиться освободить всех украинских заключенных", - подчеркнул Арьев.

Как сообщал УНН, 26 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, 28 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию относительно украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в Российской Федерации.