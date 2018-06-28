Генсек Ради Європи має прагнути звільнення не лише Сенцова - Ар'єв

“Хочу подякувати пану Ягланду за петицію щодо помилування Сенцова. І запитати: чому тільки Сенцова? Хочу нагадати, що пан Сенцов голодує, щоб звільнили всіх українських ув’язнених. Я навіть можу передбачити, що він відмовиться, щоб його звільнили тільки одного. Я думаю, що Генсеку треба прагнути звільнити всіх українських ув’язнених”, — наголосив Ар’єв.

Як повідомляв УНН, 26 червня Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, 28 червня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються у Російській Федерації.