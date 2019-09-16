Генсек ООН осудил атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье осудил атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии и призвал стороны предотвратить эскалацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление прессекретар Гутерриша.
“Генеральный секретарь осуждает субботние атаки на объекты компании Aramco в восточной провинции Королевства Саудовская Аравия, ответственность за которые взяли Хути”, — говорится в заявлении.
“Генеральный секретарь призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации напряженности и всегда соблюдать нормы международного гуманитарного права”, — отмечается в сообщении.
Между тем представитель руководства США заявил в воскресенье, что размах и точность атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии наводят на мысль, что они были осуществлены не повстанцами Хути.
“Нет никаких сомнений, что ответственность за это несет Иран. Как ни крути, но от этого вывода пойти нельзя. Других кандидатов нет. Свидетельства указывают только в одном направлении, а именно, что ответственность за это несет Иран”, — заявил чиновник корреспонденту агентства Reuters.
Напомним, президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у страны в наличии стратегические резервы нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.