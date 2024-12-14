Генсек НАТО призвал не разглашать детали мирного соглашения между Украиной и рф: «Давайте делать это за закрытыми дверями»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег против публичного обсуждения деталей возможного мирного соглашения между Украиной и россией для завершения войны. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Детали

В эксклюзивном комментарии "Голосу Америки" 13 декабря Марк Рютте сказал, что предпочитает не раскрывать детали того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины.

Зачем сейчас эти разговоры по телевидению. Давайте сделаем это немного за закрытыми дверями, потому что иначе, когда он сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать. Поэтому я немного колеблюсь отвечать на ваш вопрос

В то же время Марк Рютте заверил, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран является "незыблемой".

Поддержка Украины незыблема. Со стороны моей страны - Нидерландов. Но также посмотрите, что немцы уже дали Украине - 28 миллиардов. Также англичане, французы и вся Европа - датчане, скандинавы. Я должен вспомнить каждую страну, Испанию, каждого союзника в НАТО. Мы все с вами. Мы хотим, чтобы вы были в сильной позиции, когда дойдет до переговоров на ваших условиях