Генсек НАТО анонсировал тренировочную миссию в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. НАТО запустит новую тренировочную миссию в Ираке, которую возглавит Канада. Об этом глава НАТО Йенс Столтенберг заявил во время саммита НАТО, передает УНН.
"Мы хотим сохранить наши достижения по борьбе с ИД. Мы запустим новую тренировочную миссию в Ираке, Канада согласилась возглавить новую миссию. Это будет не боевая миссия, в ней будет участвовать несколько сотен инструкторов. Мы также установим профессиональные военные школы и академии для иракских сил", - сообщил Столтенберг.
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Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс создаст новые силы для противодействия гибридной войне.