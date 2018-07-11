Генсек НАТО анонсировал тренировочную миссию в Ираке

"Мы хотим сохранить наши достижения по борьбе с ИД. Мы запустим новую тренировочную миссию в Ираке, Канада согласилась возглавить новую миссию. Это будет не боевая миссия, в ней будет участвовать несколько сотен инструкторов. Мы также установим профессиональные военные школы и академии для иракских сил", - сообщил Столтенберг.

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Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс создаст новые силы для противодействия гибридной войне.