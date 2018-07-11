Генсек НАТО анонсував тренувальну місію в Іраку

"Ми хочемо зберегти наші досягнення щодо боротьби з ІД. Ми запустимо нову тренувальну місії в Іраку, Канада погодилася очолити нову місію. Це буде не бойова місія, в ній буде брати участь кілька сотень інструкторів. Ми також встановимо професійні військові школи та академії для іракських сил", - повідомив Столтенберг.

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Раніше Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс створить нові сили для протидії гібридній війні.