Генпрокурор задекларировал угнанный автомобиль жены и коллекцию книг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко задекларировал угнанный автомобиль жены и коллекцию книг. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Генпрокурор задекларировал коллекцию книг периода: конец 19 - начало 20 века, 27 секций книжных шкафов из дерева и часы. При этом у его жены коллекция картин современных украинских художников периода 2006-2011 годов, две женские сумки, часы, три ювелирные наборы из драгоценного металла и драгоценных камней (серьги и кольцо) и пальто из меха.
В своей декларации Ю.Луценко указал две квартиры, жилой дом и земельный участок, которые на 100% принадлежат его жене - народному депутату Украины Ирине Луценко. Кроме того, в ином праве собственности у нее находятся еще две квартиры, три земельных участка, три гаража и три жилых дома.
Кроме того, генпрокурор задекларировал три автомобиля, один из которых - Toyota Land Cruiser 200 - в угоне.
В 2016 году, будучи народным депутатом Украины, Ю.Луценко получил 51092 грн заработной платы, 5380 грн за командировку, 37216 грн компенсации на ведение депутатской деятельности. А в должности Генерального прокурора Украины он получил 362204 грн.
Его жена И. Луценко получила 146 581 грн заработной платы по месту работы в ВР, 569387 грн дохода от предоставления в аренду имущества, 26136 грн компенсации за проезд, 79606 грн на командировки и 3782 грн бонусов.
Вместе с тем семья Луценко получила в 2016 году подарки в неденежной форме на общую сумму 229 585 гривен.
На банковских счетах генпрокурора и его жены-нардепа - 3238381 грн, 6706 долл., 1132 евро.
Наличными семья Луценко в 2016 году сохраняла 325000 грн, 300000 долл и 60000 евро.
Напомним, Генпрокурор задекларировал за 2015-й год авто в угоне, коллекцию африканских клинков сына и книжный шкаф .