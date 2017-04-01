Генпрокурор задекларировал угнанный автомобиль жены и коллекцию книг

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44907 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103536 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159119 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117608 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117214 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112960 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103643 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154243 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Генпрокурор задекларировал угнанный автомобиль жены и коллекцию книг

Генпрокурор задекларировал угнанный автомобиль жены и коллекцию книг

Киев  •  УНН

 • 24525 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко задекларировал угнанный автомобиль жены и коллекцию книг. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Генпрокурор задекларировал коллекцию книг периода: конец 19 - начало 20 века, 27 секций книжных шкафов из дерева и часы. При этом у его жены коллекция картин современных украинских художников периода 2006-2011 годов, две женские сумки, часы, три ювелирные наборы из драгоценного металла и драгоценных камней (серьги и кольцо) и пальто из меха.

В своей декларации Ю.Луценко указал две квартиры, жилой дом и земельный участок, которые на 100% принадлежат его жене - народному депутату Украины Ирине Луценко. Кроме того, в ином праве собственности у нее находятся еще две квартиры, три земельных участка, три гаража и три жилых дома.

Кроме того, генпрокурор задекларировал три автомобиля, один из которых - Toyota Land Cruiser 200 - в угоне.

В 2016 году, будучи народным депутатом Украины, Ю.Луценко получил 51092 грн заработной платы, 5380 грн за командировку, 37216 грн компенсации на ведение депутатской деятельности. А в должности Генерального прокурора Украины он получил 362204 грн.

Его жена И. Луценко получила 146 581 грн заработной платы по месту работы в ВР, 569387 грн дохода от предоставления в аренду имущества, 26136 грн компенсации за проезд, 79606 грн на командировки и 3782 грн бонусов.

Вместе с тем семья Луценко получила в 2016 году подарки в неденежной форме на общую сумму 229 585 гривен.

На банковских счетах генпрокурора и его жены-нардепа - 3238381 грн, 6706 долл., 1132 евро.

Наличными семья Луценко в 2016 году сохраняла 325000 грн, 300000 долл и 60000 евро.

Напомним, Генпрокурор задекларировал за 2015-й год авто в угоне, коллекцию африканских клинков сына и книжный шкаф .

Украинские Национальные Новости

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