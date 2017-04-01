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Генпрокурор задекларував викрадений автомобіль дружини і колекцію книг

Генпрокурор задекларував викрадений автомобіль дружини і колекцію книг

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко задекларував викрадений автомобіль дружини і колекцію книг. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Генпрокурор задекларував колекцію книг періоду: кінець 19 - початок 20 століття, 27 секцій книжкових шаф з дерева і годинник. При цьому у його дружини колекція картин сучасних українських художників періоду 2006-2011 років, дві жіночі сумки, годинник, три ювелірні набори з дорогоцінного металу та коштовного каміння (сережки та каблучка) і пальто з хутра.

У своїй декларації Ю.Луценко вказав дві квартири, житловий будинок та земельну ділянку, які на 100% належать його дружині – народному депутату України Ірині Луценко. Крім того в іншому праві власності у неї перебувають ще дві квартири, три земельні ділянки, три гаражі і три житлові будинки.

Крім того, генпрокурор задекларував три автомобілі, один із яких - Toyota Land Cruiser 200 – в угоні.

У 2016 році будучи народним депутатом України Ю.Луценко отримав 51092 грн заробітної плати, 5380 грн за відрядження, 37216 грн компенсації на ведення депутатської діяльності. А на посаді Генерального прокурора України він отримав 362204 грн.

Його дружина І.Луценко отримала 146581 грн заробітної плати за місцем роботи у ВР, 569387грн доходу від надання в оренду майна, 26136 грн компенсації за проїзд, 79606 грн за відрядження і 3782 грн бонусів.

Разом з тим родина Луценків отримала у 2016 році подарунки у не грошовій формі на загальну суму 229585 гривень.

На банківських рахунках генпрокурора і його дружини-нардепа – 3238381 грн, 6706 дол, 1132 євро.

Готівкою родина Луценків у 2016 році зберігала 325000 грн, 300000 дол і 60000 євро.

Нагадаємо, Генпрокурор задекларував за 2015-й рік авто в угоні, колекцію африканських клинків сина та книжкову шафу.

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