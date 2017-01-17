Генпрокурор будет просить сформировать группу для начала переговоров с Латвией относительно конфискованных средств В.Януковича

"Людей обманула команда Януковича, которая видимо забыла 1,5 млрд долл., которые арестованы сейчас в банках Украины... Буквально относительно 50 млн долл., которые были недавно конфискованы в латвийский бюджет, шла речь во время переговоров Генпрокурора с его латвийским коллегой. Буквально на днях Генпрокурор обратится к главе украинского правительства с предложением сформировать переговорную группу для начала переговоров с латвийским правительством", - отметил Е.Енин.

Ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявляет, что в рамках Интерпола чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны России.