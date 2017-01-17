Генпрокурор проситиме сформувати групу для початку переговорів з Латвією щодо конфіскованих коштів В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернеться до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням сформувати переговорну групу для початку перемовин з латвійським урядом щодо конфіскованих коштів екс-президента Віктора Януковича. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, передає УНН.
“Людей обманула команда Януковича, яка мабуть забула 1,5 млрд дол., які заарештовані зараз в банках України... Буквально щодо 50 млн дол., які були нещодавно конфісковані в латвійський бюджет, велася мова під час перемовин Генпрокурора з його латвійським колегою. Буквально цими днями Генпрокурор звернеться до керівника українського уряду з пропозицією сформувати переговорну групу для початку перемовин з латвійським урядом”, — зазначив Є.Єнін.
Раніше заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.