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Генпрокурор проситиме сформувати групу для початку переговорів з Латвією щодо конфіскованих коштів В.Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернеться до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням сформувати переговорну групу для початку перемовин з латвійським урядом щодо конфіскованих коштів екс-президента Віктора Януковича. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, передає УНН.

“Людей обманула команда Януковича, яка мабуть забула 1,5 млрд дол., які заарештовані зараз в банках України... Буквально щодо 50 млн дол., які були нещодавно конфісковані в латвійський бюджет, велася мова під час перемовин Генпрокурора з його латвійським колегою. Буквально цими днями Генпрокурор звернеться до керівника українського уряду з пропозицією сформувати переговорну групу для початку перемовин з латвійським урядом”, — зазначив Є.Єнін.

Раніше заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.

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