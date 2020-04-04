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Генпрокурор обсудила реформу прокуратуры с представителями ЕС в Украине: подробности

Киев  •  УНН

 • 12022 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила реформу органов прокуратуры с представителями ЕС в Украине — послом Европейского Союза, Главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом и Председателем Консультативного миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ОГПУ.

“Моя позиция по реформе органов прокуратуры — неизменна. Я голосовала за нее как народный депутат и я поддерживаю ее продолжение как Генеральный прокурор, впрочем мы должны исправить некоторые просчеты. Прокуратура — флагман правоохранительных органов. Она стоит на защите интересов государства и прав и свобод людей. Поэтому я, как Генеральный прокурор, буду примером защиты государственных интересов и одновременно интересов работников прокуратуры от дискриминации”, — отметила Венедиктова.

Она добавила, что реформа продолжается, как и было запланировано. “71 кандидат на должности в Офисе Генерального прокурора уже в ближайшее время начнет обучение в тренинговом центре прокуроров”, — говорится в сообщении.

“Генеральный прокурор отметила, что не принимала никаких административных решений по составу или работы кадровых комиссий и как только они передадут документы об окончании первых двух этапов аттестации региональных прокуроров — реформа сможет двигаться дальше”, — сообщили в пресс-центре Офиса Генпрокурора. Венедиктова также добавила, что цель руководства Офиса Генерального прокурора — завершить реформу как можно скорее, действуя исключительно на законных основаниях.

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Председатель Консультативного миссии ЕС в Украине Антти Хартикайнен поздравил продолжение реформы и заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку и помощь Европейского Союза. В частности, он отметил, что представители миссии готовы продолжать оказывать экспертную помощь в составе рабочих групп и в качестве наблюдателей при аттестации прокуроров.

Отмечается, что, в частности, речь шла о реализации проекта электронного уголовного производства eCase.

“При обсуждении внедрения системы электронного уголовного производства Ирина Венедиктова отметила, что старт пилотного проекта по ее внедрению запланирован уже на 30 апреля 2020 года”, — говорится в сообщении.

“После тестирования системы на базе НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда можно будет сделать выводы относительно дальнейшего использования и возможности расширения на все правоохранительные органы. В вопросах реформирования необходимо двигаться постепенно, шаг за шагом”, — отметила Генеральный прокурор.

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