Генпрокурор обговорила реформу прокуратури з представниками ЄС в Україні: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила реформу органів прокуратури з представниками ЄС в Україні — Послом Європейського Союзу, Головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом та Головою Консультативної місії ЄС в Україні Антті Хартікайненом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ОГПУ.
“Моя позиція щодо реформи органів прокуратури — незмінна. Я голосувала за неї як народний депутат і я підтримую її продовження як Генеральний прокурор, втім ми маємо виправити деякі прорахунки. Прокуратура — флагман правоохоронних органів. Вона стоїть на захисті інтересів держави і прав та свобод людей. Тому я, як Генеральний прокурор, буду прикладом захисту державних інтересів і, водночас, інтересів працівників прокуратури від дискримінації”, — наголосила Венедіктова.
Вона додала, що реформа триває, як і було заплановано. “71 кандидат на посади у Офісі Генерального прокурора вже найближчим часом розпочне навчання у Тренінговому центрі прокурорів”, — йдеться у повідомленні.
“Генеральний прокурор відзначила, що не приймала жодних адміністративних рішень щодо складу або роботи кадрових комісій і щойно вони передадуть документи про закінчення перших двох етапів атестації регіональних прокурорів — реформа зможе рухатися далі”, — повідомили у пресцентрі Офісу Генпрокурора. Венедіктова також додала, що мета керівництва Офісу Генерального прокурора — завершити реформу якомога швидше, діючи виключно на законних засадах.
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Голова Консультативної місії ЄС в Україні Антті Хартікайнен привітав продовження реформи і запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку та допомогу Європейського Союзу. Зокрема, він зазначив, що представники місії готові продовжувати надавати експертну допомогу у складі робочих груп та у якості спостерігачів під час атестації прокурорів.
Зазначається, що, зокрема, мова йшла про впровадження проекту електронного кримінального провадження eCase.
“Під час обговорення впровадження системи електронного кримінального провадження Ірина Венедіктова зазначила, що старт пілотного проекту із її запровадження заплановано вже на 30 квітня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
“Після тестування системи на базі НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду можна буде зробити висновки щодо її подальшого використання та можливості розширення на всі правоохоронні органи. У питаннях реформування необхідно рухатися поступово, крок за кроком”, — зауважила Генеральний прокурор.
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