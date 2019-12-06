Генпрокуратура представила видение ответственности за тяжкие военные преступления

ukru
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 9 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 1530 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 61836 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107196 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140612 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144787 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138579 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 174681 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116430 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113691 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 105918 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 103512 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 73596 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103833 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 100887 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 57578 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103833 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 174681 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 155965 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 182303 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 73596 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 118534 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 121606 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 126418 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 123046 просмотра
Актуальное
Генпрокуратура представила видение ответственности за тяжкие военные преступления

Генпрокуратура представила видение ответственности за тяжкие военные преступления

Киев  •  УНН

 • 11192 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в Гааге во время участия в восемнадцатой сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда представил видение прокуратуры Украины относительно ответственности за тяжкие военные преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

"В рамках официальных мероприятий восемнадцатой Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда Гюндуз Мамедов принял участие в панельной дискуссии "Ответственность за тяжкие преступления: Международный уголовный суд и другие возможные механизмы для Украины", - говорится в сообщении.

Мамедов выступил с докладом, в котором акцентировал внимание на неотвратимости наказания за нарушение норм международного гуманитарного права, как одного из основных элементов правосудия переходного периода.

"За последние 3 года только прокуратурой АР Крым установлены многочисленные факты совершения серьезных нарушений норм международного гуманитарного права и грубых нарушений прав человека, начиная с февраля 2014-го года от убийств до использования гражданского населения во время захвата военных частей и объектов. В офис прокурора МУС было направлено 6 информационных сообщений", - отметил Мамедов.

По его словам, о событиях на Донбассе предоставлялась определенная правовая оценка, и в МУС были направлены документы аналитического характера о соответствии преступлений, совершенных в Украине высшими должностными лицами Российской Федерации и вооруженными группами "Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика", преступлениям против человечности или военным преступлениям.

"Это обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, убийства и пытки военнослужащих и гражданских лиц, преступления в отношении детей. Таких информсообщений тоже 6, последнее - отправлено на днях", - отметил заместитель Генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ обратилась в Международный суд относительно действий РФ во время боев за Иловайск и Дебальцево

Также он отметил, что до 2014 года на территории Украины не осуществлялись такие преступления, поэтому не было ни следственной, ни судебной практики их расследования и рассмотрения.

"Сейчас систематизируем и разрабатываем единую стратегию по всей Украине для координации работы в этом направлении органов прокуратуры, правоохранительных и других органов государственной власти, а также неправительственного сектора", - добавил Мамедов.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы с расследованием правоохранительными органами Украины вышеупомянутых фактов.

"Речь идет об отсутствии физического доступа к оккупированным территориям, несовершенное национальное уголовное законодательство, наличие политического и дипломатического иммунитета у некоторых должностных лиц государства-агрессора. Поэтому на повестке дня стоит вопрос ратификации Римского статута и имплементация норм международного гуманитарного права с украинским законодательством", - говорится в сообщении.

В свою очередь европейские партнеры выразили надежду, что уже в следующем году Украина будет участвовать в Ассамблее как участница Римского статута.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко заявил, что Международный уголовный суд не имеет реальных возможностей для защиты прав и свобод граждан Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы