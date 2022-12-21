General Motors отзывает 140 тысяч электрокаров Chevrolet из-за риска пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Американская компания General Motors объявила, что отзывает из Северной Америки 140 тысяч электроавтомобилей марки Chevrolet Bolt EV 2017-2023 годов выпуска из-за риска возгорания. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Производитель сообщил, что в редких случаях ковровое покрытие в салоне автомобиля может вспыхнуть после аварии в случае срабатывания переднего натяжителя переднего ремня безопасности. Пожар может произойти от выхлопного газа, выпускаемого передним натяжителем ремня безопасности во время ДТП.
Отзыв касается около 120 000 автомобилей США и 20 000 автомобилей Канады.
Напомним
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