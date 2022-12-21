General Motors отзывает 140 тысяч электрокаров Chevrolet из-за риска пожара

Детали

Производитель сообщил, что в редких случаях ковровое покрытие в салоне автомобиля может вспыхнуть после аварии в случае срабатывания переднего натяжителя переднего ремня безопасности. Пожар может произойти от выхлопного газа, выпускаемого передним натяжителем ремня безопасности во время ДТП.

Отзыв касается около 120 000 автомобилей США и 20 000 автомобилей Канады.

Напомним

В Турции презентовали первый электрический внедорожник C SUV под названием "Concept Smart Device".