General Motors відкликає 140 тисяч електрокарів Chevrolet через ризик пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Американська компанія General Motors оголосила, що відкликає з Північної Америки 140 тисяч електроавтомобілів марки Chevrolet Bolt EV 2017-2023 років випуску через ризик загоряння. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
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Виробник повідомив, що у рідких випадках килимове покриття в салоні автомобіля може спалахнути після аварії у разі спрацювання переднього натягувача переднього ременя безпеки. Пожежа може статися від вихлопного газу, який випускає передній натягувач ременя безпеки під час ДТП.
Відкликання стосується близько 120 000 автомобілів США та 20 000 автомобілів Канади.
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