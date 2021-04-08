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Гендиректор торговой биржи пойдет под суд за схему с продажей активов банков-банкротов на 24 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении генерального директора торговой биржи, подозреваемого в организации и проведении аукциона по продаже пула активов четырех неплатежеспособных банков без уплаты гарантийного взноса одним из участников торгов в 24 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Цитата:

"ГБР завершило досудебное расследование в отношении генерального директора торговой биржи, который организовал и провел аукцион по продаже пула активов четырех неплатежеспособных банков без уплаты гарантийного взноса одним из участников торгов", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следователи ТУ ГБР в Киеве установили, что чиновник использовал свои полномочия и безосновательно допустил к торгам одного из субъектов хозяйственной деятельности. Указанное Общество не соответствовало критериям для допуска к участию в аукционе, а также не уплатило 24 млн грн гарантийного взноса.

Так, в дальнейшем ООО, по данным ГБР, стало победителем указанного аукциона, однако не осуществило полной оплаты за лот, отказавшись от приобретения активов. Несмотря на это, гарантийный взнос не был перечислен банкам, которые ликвидируются.

"Согласно заключению судебно-экономической экспертизы сумма ущерба, нанесенного четырем банкам, составляет более 24 млн грн. В суд направлено обвинительное заключение", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Днепропетровской области сообщено о подозрении четырем руководителям коммерческого банка в растрате 86 млн гривен. Средства были введены из банковской системы и разворованы.

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