Гендиректор торгової біржі піде під суд за схему з продажу активів банків-банкрутів на 24 млн грн

Цитата:

“ДБР завершило досудове розслідування стосовно генерального директора торгової біржі, який організував та провів аукціон з продажу пулу активів чотирьох неплатоспроможних банків без сплати гарантійного внеску одним з учасників торгів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідчі ТУ ДБР у Києві встановили, що посадовець використав свої повноваження та безпідставно допустив до торгів одного з суб’єктів господарської діяльності. Вказане Товариство не відповідало критеріям задля допуску до участі в аукціоні, а також не сплатило 24 млн грн гарантійного внеску.

Так, надалі ТОВ, за даними ДБР, стало переможцем зазначеного аукціону, проте не здійснило повної оплати за лот, відмовившись від придбання активів. Зважаючи на це, гарантійний внесок не було перераховано банкам, які ліквідуються.

“Згідно з висновком судово-економічної експертизи сума збитків, завданих чотирьом банкам, сягає понад 24 млн грн. До суду направлено обвинувальний акт”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру чотирьом керівникам комерційного банку у розтраті 86 млн гривень. Кошти були введені із банківської системи та розкрадені.