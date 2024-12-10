Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Пик метеорного потока Геминиды приходится на ночь с 13 на 14 декабря, и его можно будет увидеть в Украине, пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

В этом году пик метеоритного дождя Геминиды будет совпадать с примерно 90% освещения Растущей Луны, а полнолуние будет только через несколько дней, 15 декабря. По данным Американского метеорного общества, при условии отсутствия лунного света, который может мешать, в небе можно увидеть до 150 метеоритов в час в час пик.

В отличие от большинства метеорных дождей, которые мы видим на Земле, Геминиды являются продуктом астероида,а не кометы. Сильный поток порождает яркие метеоры, связанные с астероидом Фаэтон, голубой скалой, похожей на комету.

Геминиды считаются одним из лучших метеорных дождей каждый год, потому что отдельные метеоры яркие и прилетают быстро.

Известно, что метеоритному дождю Геминиды почти 200 лет. Впервые его увидели в 1833 году с речной лодки на реке Миссисипи. Со временем этот дождь становится фактически более сильным. Согласно заявлению астронома NASA Билла Кука во время дискуссии «NASA Chat», это потому, что гравитация Юпитера в течение веков притягивала поток частиц от источника потока, астероида 3200 Phaethon, ближе к Земле.

Лучше всего метеоры Геминди видны из Северного полушария, но они также видны и из Южного.

Метеоритный дождь Геминид назван в честь созвездия, из которого выходят сами метеоры.

С точки зрения Земли метеорный поток Геминид происходит примерно из направления созвездия Близнецов. Созвездие Близнецов довольно заметно на ночном небе, из-за их расположения к северо-востоку от созвездия Ориона, это между созвездиями Тельца и Рака.

Но для того, чтобы увидеть метеоритный дождь Геминид необязательно искать на ночном небе созвездие Близнецов, поскольку падающие звезды будут видны на ночном небе.

Геминиды связаны с околоземным объектом 3200 Phaethon, астероидом, который, возможно, столкнулся с другим объектом в далеком прошлом, образовав поток частиц. Этот астероид ведет себя как комета и вращается вокруг Солнца каждые 1,4 года. Когда Земля проходит через обломки, оставленные 3200 Phaethon," астероидные крошки " нагреваются , попадая в атмосферу Земли, и сгорают яркими вспышками света.

Напомним,

Космический телескоп Джеймса Вебба преодолел препятствия космической пыли и нашел новые галактики в протокластере Spiderweb. Объект находится на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли.